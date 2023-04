Regionalliga Triers Ziel in Koblenz: Einfach mal wieder gewinnen - Live-Ticker

Der bis dato letzte Sieg datiert vom 30. September 2022 – damals sorgte Simon Maurer in der Nachspielzeit für den 2:1-Siegtreffer gegen den FC Rot-Weiss Koblenz. Am Ostersonntag (14 Uhr, Oberwerth-Stadion) geht’s für Trier nun zu den Koblenzern – zum Duell der beiden abgeschlagenen Teams in der Regionalliga Südwest.