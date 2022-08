Fußball-Regionalliga : Partie kompakt

VfB Stuttgart U21 – Eintracht Trier 4:2 (1:2)

Taktik und Coaching: Triers Mittelfeldpressing im 4-2-3-1 überforderte Stuttgart anfangs. Nach dem 2:0 zogen sich die Gäste etwas zurück, gingen dafür aber nach Ballgewinnen umso schneller in den Angriff über. In Hälfte zwei zog der VfB den Gegner mit Dynamik und Passspiel in die Breite, was Lücken aufmachte. Nach dem Platzverweis war die Devise, den Punkt zu retten.