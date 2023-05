Fußball-Regionalliga „Für uns wären zehn bis 15 Punkte mehr drin gewesen“

Trier · Fußball: In der Aufstiegs-Saison war er DER Unterschiedsspieler bei Eintracht Trier, in der vermaledeiten Regionalliga-Spielzeit nun kämpfte Sven König aber wie das gesamte Team vergebens um Form und Leistung. Welche Lehren der 26-Jährige aus den vergangenen Monaten zieht – und was er von sich und dem Team jetzt erwartet.

Als Sven König nach der jüngsten 1:4-Heimniederlage gegen den FC Homburg mit den Teamkollegen bei den Fans am Zaun stand, empfand er das als „bitter-süßen“ Moment: „Ich war sehr angefressen. Trotz des Abstiegs wollen wir den Fans und uns beweisen, dass wir Siege in der Regionalliga drauf haben. Der Support ist enorm. Eintracht Trier ist ein Verein mit großer Strahlkraft, der ganz klar in die Regionalliga gehört. Leider haben wir das dieses Jahr auf dem Platz nicht zeigen können.“