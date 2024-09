Fußball-Rheinlandpokal Champions-League-Sieger sieht Triers Erfolg in Morbach

Zwischen beiden Szenen lagen nur wenige Minuten. Die erste Gelbe Karte wegen eines Fouls gab’s in der 33. Minute. In der 37. Minute dann der zweite gelbe Karton – erneut wegen eines Fouls. Hieß in der Konsequenz: Gelb-Rot – ausgerechnet für den Routinier schlechthin im Trierer Team, Daniel Buballa, der damit gemäß den Durchführungsbestimmungen des Fußballverbands Rheinland im nächsten Trierer Pokalmatch gesperrt ist.