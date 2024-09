Wer folgt Süle, Kobel und Stiller? Eintracht Trier gastiert bei Stars von morgen

Trier · Tragödie bis Triumph: Der SVE hat in Spielen der Fußball-Regionalliga gegen die U 23 der TSG Hoffenheim schon alles erlebt. Was die Moselaner nun am Freitagabend im Kraichgau erwartet.

26.09.2024 , 18:09 Uhr

Aus der Regionalliga in die Nationalmannschaft: Angelo Stiller (Nummer 14) traf Anfang November 2022 mit Hoffenheim II auf Eintracht Trier. Anfang September dieses Jahres debütierte der inzwischen beim VfB Stuttgart unter Vertrag stehende Mittelfeldspieler in der deutschen A-Auswahl. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz