Fußball-Oberliga Noch 17, noch 16 … personell wird’s bei Eintracht Trier langsam eng

Die Terminhatz geht unerbittlich weiter. Drei Tage nach dem 3:1-Erfolg im Rheinlandpokal bei der SG Ellscheid empfängt Eintracht Trier am heutigen Samstag in der Fußball-Oberliga um 14 Uhr im Moselstadion den Tabellen-Dritten SV Gonsenheim. Bislang hat es SVE-Trainer Thomas Klasen geschafft, die Belastungen so zu steuern, dass einerseits immer eine möglichst frische Elf auf dem Feld stand und andererseits muskuläre Verletzungen keine große Rolle spielen.