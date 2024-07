Für dieses Hobby braucht’s gleich mehrere Fähigkeiten. Konzentration, Ausdauer, Feinmotorik – und Stressresistenz, wenn mal was nicht so klappt wie gewünscht. Schneiderarbeiten an der Nähmaschine auszuführen, gelingt nicht mal eben so. Da braucht es Übung, Übung, Übung.