Interview mit Jan Siewert : Ehemaliger Premier-League-Trainer über die Eintracht: „Trier ist kein normaler Aufsteiger“

Jan Siewert, einst Coach in der Premier League und nun Trainer bei Triers kommendem Gegner Mainz 05 II. Foto: dpa/Nigel French

Interview Mainz Am Sonntag trifft Jan Siewert auf Trier. Was den Mainzer Trainer, der Huddersfield in der Premier League coachte, mit mehreren Eintracht-Spielern verbindet.