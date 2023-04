Interview Roland Seitz Fan-Zuspruch in Trier: „Das ist sensationell“

Freiberg · Fußball-Regionalliga: Mit dem SGV Freiberg trifft der 58-jährige Coach am Samstag auf seinen Ex-Club Eintracht Trier. Hier spricht er über die besondere Note der Partie, sein Kurz-Gastspiel in Luxemburg, Ärger bei seinem neuen Club und seinen auch an der Mosel bekannten Co-Trainer.

20.04.2023, 16:20 Uhr

Seit 1. Januar trainiert Roland Seitz den SGV Freiberg. Nun kommt’s zum Wiedersehen mit Eintracht Trier. Foto: SVG Freiberg/SGV Freiberg

Erstmals war Roland Seitz vom 1. Juli 2006 an Trainer bei Eintracht Trier – allerdings nur ein paar Monate, ehe ihn Anfang September der Lockruf aus Paderborn ereilte. Später kehrte Seitz zurück an die Mosel – er arbeitete zwischen April 2010 und März 2014 fast vier Jahre lang beim SVE. Als Coach des SGV Freiberg gibt’s nun ein Wiedersehen mit der Eintracht.