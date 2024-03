Debüt für Sri Lanka Triers Jason Thayaparan: Gänsehaut bei 30 Grad

Pause? Gibt‘s nicht für Jason Thayaparan. Am Donnerstagabend bestritt der 28-Jährige wieder das Teamtraining von Eintracht Trier. Erst in der Nacht zuvor war er aus Colombo an die Mosel zurückgekehrt und gegen 2 Uhr ins Bett gefallen. „Ich habe mich fitter gefühlt als erwartet. Ich habe mich trotz des Jetlags schnell wieder eingefunden“, berichtet Thayaparan im TV-Gespräch.