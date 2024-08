Neues Kapitel im Fußball-Abenteuer Triers Jason Thayaparan: Pflichtspielpremiere für Sri Lanka mit Hindernissen

Weil ein Loch in der Start- und Landebahn des Luxemburger Flughafens kurzfristig repariert werden musste, wurden am Mittwochvormittag einige Starts vom Findel gecancelt. Betroffen davon war auch Jason Thayaparan. Der Abwehrspieler des Fußball-Regionalligisten Eintracht Trier hätte eigentlich am Vormittag Richtung Istanbul abheben sollen, um von der türkischen Metropole aus weiter in die sri-lankische Hauptstadt Colombo zu fliegen. Thayaparans Ziel: zwei Länderspiele mit der sri-lankischen Fußball-Nationalmannschaft.