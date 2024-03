0:0 zum Debüt Jason Thayaparan von Eintracht Trier ist jetzt Nationalspieler

Colombo/Trier · Der Traum von Jason Thayaparan, Abwehrspieler von Fußball-Oberligist Eintracht Trier, ist wahr geworden. Am Freitagabend Ortszeit in Colombo hat der 28-jährige Verteidiger sein Debüt in der sri-lankischen Nationalmannschaft gegeben.

22.03.2024 , 18:27 Uhr

Jason Thayaparan von Eintracht Trier hat sein Debüt als Nationalspieler Sri Lankas gegeben. Foto: TV/Mirko Blahak