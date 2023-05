„Patsche“ in TV-Show Nico Patschinski bei „Kampf der Realitystars" – Das macht die Eintracht-Legende in Thailand

Trier · In Trier hat er zu Zweitliga-Zeiten Tore geschossen und hat im Laufe seiner Karriere so einige denkwürdige Sprüche abgeliefert. Jetzt versucht er sich an einer ganz neuen Aufgabe.

17.05.2023, 18:20 Uhr

Den Fußball hat Nico Patschinski hinter sich gelassen. Jetzt geht’s im Trash-TV weiter. Foto: obs/Luis Zeno Kuhn

Von Robert Märländer Redakteur Online

In Trier hat er zu Zweitliga-Zeiten Tore geschossen und im Laufe seiner Karriere so einige denkwürdige Sprüche abgeliefert. Jetzt versucht er sich an einer ganz neuen Aufgabe.