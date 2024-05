Kinderhospiz auf dem Petrisberg Nestwärme e.V. sammelt Spenden bei Heimspiel von Eintracht Trier (Fotos)

Für das Trierer Original Helmut Leiendecker war es eine Ehrensache, seinen Beitrag zu leisten und die Spendenbox am Eingang zum Vip-Bereich des Trierer Moselstadions zu bestücken. Im Rahmen des Heimspiels von Eintracht Trier gegen den FK Pirmasens wurde über das Kinderhospiz-Projekt des nestwärme e.V. informiert – auch mit dem Ziel, vor Ort eine stattliche Spendensumme zu generieren. In der Nähe des Fernmeldeturms auf dem Petrisberg entsteht ein von der Stiftung Rehkids finanzierter Bau, in dem das Kinderhospiz seinen Platz findet. Kürzlich ist der Spatenstich erfolgt. „Es geht jetzt wirklich los. Wir freuen uns riesig“, sagte Petra Moske, Vorsitzende des nestwärme e.V., in einem Halbzeit-Interview, an dem auch Thomas Schildtauer aus dem Marketing des Trierischen Volksfreunds teilnahm – das Medienhaus ist langfristiger Medienpartner des Kinderhospiz-Projekts.