Meinung Kommentar zum Eintracht-Abstieg: Triers Neustart wird kein Selbstläufer

Mickrige 19 Punkte und nur vier Siege aus 31 Spielen. 63 Gegentore – die meisten zusammen mit Koblenz. Lediglich 28 Tore – ebenfalls gemeinsam mit Koblenz ligaweiter Minus-Wert. Zudem die bis dato schlechteste Rückrundenmannschaft und Schlusslicht in der Auswärtstabelle. Ein trostloses Zahlenwerk, das belegt, dass Eintracht Trier absolut zu Recht nach nur einem Jahr die Segel in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder streichen muss. Doch es gibt bei aller Schwarz-Weiß-Malerei auch Grautöne. In nur fünf Partien war die Eintracht absolut chancenlos. In den anderen 26 Partien entschieden Nuancen über Wohl und Wehe. Siebenmal musste sich der SVE lediglich mit einem Tor Unterschied geschlagen geben.