Fußball-Regionalliga Südwest Lehrstunde: Für Eintracht Trier gibt’s in Hoffenheim nichts zu holen

Diese Nominierungen sind Wasser auf die Mühlen jener Kritiker, die sagen, dass Zweitmannschaften von Bundesligaclubs in der Regionalliga nichts zu suchen haben. Die TSG Hoffenheim II stellte im Freitagabend-Heimspiel gegen Eintracht Trier in der Abwehr mal eben Arthur Chaves und Christopher Lenz (30) auf. Der eine kam Ende August aus Brasilien zur TSG, der andere stieß vor gut zwei Wochen aus der Vereinslosigkeit in den Kraichgau, nachdem er zuvor für RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Union Berlin 98 Bundesliga-Spiele bestritten hat. Das Duo ist fürs Bundesliga-Team vorgesehen – und nimmt über die zweite Mannschaft Anlauf. Der Markwert der beiden laut transfermarkt.de: zusammen 2,7 Millionen Euro – etwa doppelt so viel wie der komplette Trierer Etat.