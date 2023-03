Trier Zum Finale kommt der Primus ins Moselstadion

Die erste Mannschaft der Eintracht ist in der Regionalliga bei Mainz 05 II zu Gast, die Bundesliga-U19 trifft am heutigen Samstag, 13 Uhr, im Moselstadion auf die Rheinhessen – und die Regionalliga-C-Junioren des SVE haben es ab 14.30 Uhr auf dem Nebenplatz mit den Landeshauptstädtern zu tun: Die volle Ladung Mainz 05 kommt heute auf die Blau-Schwarz-Weißen zu. Von der Tabellenkonstellation her erwartet die A-Junioren der Eintracht dabei die schwerste Aufgabe. Als weiterhin siegloses Schlusslicht empfangen sie zum Saisonfinale den Spitzenreiter. Ein Remis sollte den Gästen bereits reichen, um sich den Sieg in der Süd/Südwest-Staffel und damit die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft zu sichern.