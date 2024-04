Fußball-Oberliga Live-Ticker: Eintracht Trier führt gegen Quierschied

Die nächsten drei Punkte auf diesem Weg sollen an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellen-Vorletzten Spvgg. Quierschied eingefahren werden. Die jüngste sportliche Achterbahnfahrt beim 4:3 nach 0:3 gegen Cosmos Koblenz wurde aufgearbeitet. Klasen: „Wir müssen an unserer Wachsamkeit und Konzentration arbeiten. Wir dürfen uns nicht noch einmal so überrumpeln lassen.“