Regionalliga : Live-Ticker: FC Rot-Weiss Koblenz gegen Eintracht Trier

Der SVE gastiert am 25. Februar beim FC Rot-Weiss Koblenz. Verfolgt Sie die Partie in unserem Live-Ticker. Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr.

0:3 zu Hause gegen die TuS Koblenz, 3:5 nach Elfmeterschießen bei den ,Schängel‘, 0:2 beim FV Engers, 0:2 zu Hause gegen Rot-Weiß Koblenz, und 1:2 – erneut am Wasserturm in Engers: So lautet die Schreckens-Bilanz von Eintracht Trier in den vergangenen Jahren im Fußball-Rheinlandpokal. Fünfmal in Folge war stets im Viertelfinale Schluss. Das genügt nicht den Ansprüchen des SVE, der Jahr für Jahr den Pokalsieg mit dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal als ein Saisonziel ausgibt.

Kann die Eintracht an diesem Samstag den Viertelfinal-Fluch besiegen? In der Runde der letzten acht Teams des Pokalwettbewerbs 2022/23 gastiert der Regionalligist beim Liga-Konkurrenten FC Rot-Weiß Koblenz (14 Uhr, Stadion Oberwerth). „Wir sind uns bewusst, dass es ein Alles-oder-nichts-Spiel ist. Meine Jungs sind heiß auf die Partie“, sagt Eintracht-Trainer Josef Cinar, für dessen Team es der Pflichtspiel-Start ins Kalenderjahr 2023 ist.