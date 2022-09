Fußball : Live-Ticker: Verfolgt die heutige Partie Eintracht Trier gegen Wormatia Worms

Foto: Sebastian J. Schwarz

In der vergangenen Saison kämpften beide Teams noch um den Aufstieg in die Regionalliga - jetzt treffen Eintracht Trier und Wormatia Worms in eben dieser erneut aufeinander. Die Partie im Live-Ticker von volksfreund.de könnt ihr hier mitverfolgen.

Die Partie am Samstag (Beginn 14 Uhr) dürfte für Spannung sorgen: Im Mai 2022, inmitten des Aufstiegskampfes, besiegte der SVE die Gäste aus Worms mit 2:1 - vor über 4000 Zuschauern mit Toren in der vierten und fünften Minute der Nachspielzeit. Jubelszenen im Moselstadion, die Fans waren aus dem Häuschen.

Der Bereich um das Moselstadion wird ab 11 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Busse der Linie 80 enden daher während der Sperrung an der Haltestelle Treviris und starten an der Haltestelle Porta Nigra. Die folgenden Haltestellen der Linie 80 – Nordallee/Krankenhaus, Zurlaubener Ufer, Remigiusstraße, St.-Mergener-Straße, Benediktinerstraße und Wilhelm-Leuschner-Straße – werden für die Dauer der Sperrung aufgehoben. Fragen zur Busumleitung telefonisch unter 0651/717273.