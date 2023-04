Fußball in der Region Liveticker: Eintracht Trier gegen FSV Frankfurt

Eintracht-Trainer Andreas Zimmermann ist sich der prekären Lage in der Tabelle bewusst, in der ein mittelgroßes sportliches Wunder im Kampf gegen den drohenden Abstieg hermuss. Ähnlich sieht‘s SVE-Spieler Maurice Wrusch: „Wir dürfen uns auf dem Sieg in Koblenz nicht ausruhen, sondern müssen nachlegen.“