Sport : Liveticker: Eintracht Trier gegen SSV Ulm

Foto: Verein

Am dritten Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest trifft der SSV Ulm im Trierer Moselstadion an. Hier könnt ihr die Partie in unserem Liveticker ab 14 Uhr mitverfolgen.

Ein Sieg, eine Niederlage: Das ist die bisherige Bilanz zum Saisonauftakt des Regionalliga-Aufsteigers Eintracht Trier. An diesem Samstag geht es gegen einen Traditionsverein, der schon mehrmals auf die Moselkicker traf: den SSV Ulm. Spielbeginn ist um 14 Uhr, hier könnt ihr die Partie in unserem Ticker verfolgen.

Der SSV Ulm 1846 ist ein Liga-Schwergewicht, der in der Saison 1999/2000 nach einem Durchmarsch aus der (damaligen) Regionalliga sogar in der Bundesliga antrat - allerdings nach nur einem Jahr sich wieder aus ihr verabschieden musste.