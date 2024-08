Fußball-Regionalliga Liveticker: Eintracht Trier und Steinbach Haiger trennen sich 1:1

Eintracht Trier und Steinbach Haiger haben sich am Freitag in der Fußball-Regionalliga mit einem 1:1 getrennt. Lesen Sie in unserem Live-Ticker noch einmal die wichtigsten Spielzüge nach.

30.08.2024 , 21:03 Uhr

Das Logo von Eintracht Trier. Foto: -