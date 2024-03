Fußball-Oberliga FC Rot-Weiss Koblenz gegen Eintracht Trier – das Spiel im Live-Ticker

Am Sonntag treten FC Rot-Weiss Koblenz und Eintracht Trier gegeneinander an. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Verfolgt die Partie in unserem Live-Ticker.

20.03.2024 , 14:20 Uhr