Fußball : Rheinlandpokal-Duell: SG Saartal gegen Eintracht Trier im Live-Ticker

Liveblog Am Mittwochabend trifft Eintracht Trier im Rheinlandpokal auf die SG Saartal Trassem. Das Spiel zwischen Regional- und Bezirksligist gibt es hier im Live-Ticker.

Für den Bezirksligisten SG Saartal Trassem wird es ein Fußball-Fest: Gegen Eintracht Trier in der zweiten Runde des Rheinlandpokals erwartet SG-Chef Helmut Kirchen an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) 800 bis 1000 Zuschauer auf der Sportanlage in Irsch/Saar. „Im Vorverkauf haben wir bereits fast 500 Karten abgesetzt“, berichtet Kirchen im TV-Gespräch.