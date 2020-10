Fußball-Oberliga : Das große Derby am Samstag: FSV Salmrohr gegen Eintracht Trier

Salmrohr Samstag ist Derbytag! In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar treffen der FSV Salmrohr und der SV Eintracht Trier aufeinander. Volksfreund.d tickert das Spiel hier live.

Anpfiff ist am Samstag um 14:30 Uhr im Salmtalstadion. Für alle, die nicht zum Spiel kommen, bieten wir hier einen Ticker an.

Noch bis zum Freitag bietet der FSV Salmrohr Derby-Tickets im Vorverkauf an. Erhältlich sind diese bei Sport-Schmitz in Wittlich, in der Marien-Apotheke sowie der Sportkneipe Hattrick am Kunstrasen (beide Salmrohr). Die coronabedingt festgesetzte Zuschauer-Obergrenze liegt bei 1200. Ein Verkauf der Gästekarten über Eintracht Trier war von Behördenseite untersagt worden (TV berichtete).