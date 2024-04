Party im Moselstadion Mehr als 6000 Fans feiern Aufstieg von Eintracht Trier

Update | Trier · Es ist geschafft! Der SVE schafft nur ein Jahr nach dem Abstieg in beeindruckender Manier die Rückkehr in die Fußball-Regionalliga. Seine Mentalität stellte das Team auch beim 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II unter Beweis, der die Oberliga-Meisterschaft klarmachte. Die bis weit in die Nacht dauernden Feierlichkeiten konnten beginnen.

12.04.2024 , 20:56 Uhr

Foto: TV/HANS-KRAEMER