Unendliche Geschichte Neue Videowand im Moselstadion: Woran es jetzt noch hakt

Es ist ein Phänomen. Unter vielen Fans von Eintracht Trier wird die (immer noch nicht installierte) neue Videowand im Moselstadion genauso heiß diskutiert wie manche Spiele und Personalien. Was daran liegen dürfte, dass sich einige Anhänger mit insgesamt gut 10.000 Euro zweckgebunden über eine Crowdfunding-Aktion an den Kosten beteiligen, die der Verein für die Videowand zu stemmen hat. Die Fans wollen wissen, wie es nun weitergeht in der ,unendlichen Geschichte‘. Zur Erinnerung: Einer ersten (zu kühnen) Prognose zufolge hätten die ersten Bilder Anfang Dezember 2022 über die neue Wand flimmern sollen.