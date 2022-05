Fußball-Deutschland blickt auf Trier : Video vom „Wahnsinn gegen Worms“ geht viral

Foto: Sebastian J. Schwarz

Warum ein Videoclip vom „explodierenden Moselstadion“ durch die Decke geht - und wie es nun für Eintracht Trier nach dem „Spiel für die Ewigkeit“ gegen Worms weitergeht.

Kommt auch nicht so oft vor, dass die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für Gänsehaut in ganz Fußball-Deutschland sorgt. Das einminütige Video mit beiden Toren gegen Worms in der 94. und 95. Minute zum 2:1, das Eintracht Trier auf Twitter postete, ging jedenfalls am Montagmorgen viral – auch weil das Magazin „11 Freunde“ das Video mit diesen Worten teilte: „Wahnsinn in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Eintracht Trier liegt im Topspiel gegen Wormatia Worms bis zur 93. Minute mit 0:1 zurück. Kurz darauf brechen alle Dämme. Vor allem in der Kommentatorenkabine.“ Und damit Reaktionen von Fußball-Fans aus ganz Deutschland erhält – etwa: „Wer es nicht versteht, hat es nie gelebt.“

Bei Benjamin Judith – Kommentator beim live übertragenden SVE-TV – war die Stimme danach erst mal weg. Und die Sprache auch, anfangs. „Das ist der absolute Wahnsinn, ein Spiel für die Ewigkeit“, sagt er dem TV. „Seit Samstagabend klingelt mein Handy ununterbrochen, Fans und Zuschauer von überall haben die Partie verfolgt! Wir hatten im Livestream allein über YouTube über 10.000 Zuschauer. Das Highlight-Video hat (nach wenigen Stunden) bereits über 5000 Abrufe auf YouTube. Das ist einfach der Wahnsinn!“ Dass „11 Freunde“ das Video geteilt hat, ist laut Benni Judith „eine massive Ehre. Und in der Tat hätten wir fast die Mikros zum Explodieren gebracht. Das war eine einmalige Stimmung im Moselstadion.“

Wie geht es jetzt weiter?

Eintracht Trier kann an Christi Himmelfahrt die Tabellenführung übernehmen – zumindest für zwei Tage: Wenn der SVE am Donnerstag (15 Uhr) das Auswärtsspiel beim TuS Mechtersheim gewinnen sollte, steht die Wormatia am Samstag im Heimspiel gegen Karbach unter Zugzwang (14 Uhr). Für den FC Karbach wird es das zweite Ligaspiel innerhalb von 48 Stunden sein. Am Donnerstag spielen die Hunsrücker gegen Wiesbach (15.30 Uhr). Am letzten Spieltag könnte es dann ein spannendes Fernduell geben: Die Eintracht muss am Pfingstsamstag gegen Hertha Wiesbach ran (15.30 Uhr) – und zeitgleich spielt Worms in Mainz-Gonsenheim. In Gonsenheim kassierte die Eintracht im August 2021 die erste von insgesamt zwei Auswärtsniederlagen in dieser Saison. Ein treuer Wormser Fan hatte bei Facebook kurz nach dem K.o. in der Nachspielzeit große Zweifel am Titel: „Wenn die Mannschaft nur ein Viertel so fertig ist wie ich, dann hat Glibo (Anm.: Wormatia-Trainer) jetzt eine Mammutaufgabe, die Mannschaft aufzubauen“, schreibt er: „Ich lass mich ja gerne belehren: Wenn die Mannschaft jetzt noch zwei Mal gewinnt, ist Glibo ein Zauberer. (…) Trier wird mit dieser Moral definitiv jetzt noch zwei Mal gewinnen.“

An Pfingsten ist alles vorbei? Hoffentlich!

Das wünschen sich sowohl die Eintracht- als auch die Wormatia-Fans. Für den Oberliga-Meister ist danach Saisonende, der Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist sicher. Fest steht bereits, dass Trier und Worms Platz eins und zwei unter sich ausmachen werden. Für den Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es aber eine weitere Chance auf den Regionalliga-Aufstieg: Die drei Tabellenzweiten der Oberligen Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar ermitteln in einer Relegationsrunde einen weiteren Aufsteiger.

Wer spielt in der Relegationsrunde?

Bei der Eintracht macht man sich nach dem furiosen 2:1 gegen Worms erst mal herzlich wenige Gedanken über die Relegation - auch wenn die Wormatia praktisch nicht mehr einzuholen ist, wenn sie ihre beiden ausstehenden Saisonspiele gewinnen sollte. Ob nun Worms oder Trier Zweiter wird: Im ersten Spiel der Relegationsrunde ist erst mal kein Rheinland-Pfälzer im Einsatz. Am Mittwoch, 8. Juni, wird der Oberliga-Zweite auf den Zweiten der Hessen-Liga treffen. Nach jetzigem Stand hieße das: Stuttgarter Kickers gegen SG Barockstadt Fulda - beide Teams haben aktuell aber noch Chancen, die Tabellenführer Freiberg und Stadtallendorf abzufangen. Der rheinland-pfälzische Vertreter ist dann Samstag, 11. Juni, erstmals im Einsatz. Ob zu Hause oder auswärts, das entscheidet sich erst nach dem ersten Relegationsspiel: Bei einem Heimsieg der Baden-Württemberger steht zuerst ein Auswärtsspiel in Hessen an – bei einem Remis oder Sieg der hessischen Vertreter startet der rheinland-pfälzische Vertreter mit einem Heimspiel gegen den Zweiten der Oberliga Baden-Württemberg. Das wohl entscheidende dritte Relegationsspiel ist für Dienstag, 14. Juni, angesetzt.

