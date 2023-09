Fußball-Rheinlandpokal Highlight gegen Eintracht Trier: SG Ellscheid will „kämpfen, kratzen, Leidenschaft zeigen“

Die Diskussionen wurden nach dem Trierer 1:1 im Oberliga-Topspiel gegen Wormatia Worms durchaus intensiv geführt: War es ein Fehler, in solch einer Begegnung mit ihren außergewöhnlichen Rahmenbedingungen die unerfahrenen Jeremy Mekoma und Julius Kalweit in die Startelf zu beordern? Eintracht-Trainer Thomas Klasen sagt: Nein! Aus seiner Sicht war die Nominierung des Duos alternativlos, um die Belastung im Kader angesichts der Anstrengungen durch die englischen Wochen zu steuern. Die Partie drei Tage zuvor beim 1. FC Kaiserslautern II hatte reichlich Körner gekostet, frische Kräfte in der Startelf fürs Worms-Spiel waren das Gebot der Stunde. Unabhängig davon hat Klasen etwa mit Blick auf Neuzugang Mekoma keine Zweifel, dass er dem Team in Zukunft gut zu Gesicht stehen wird. Im Worms-Spiel habe er mit zwei starken Zuspielen auf Sven König und Vincent Boesen gezeigt, wie er ein Spiel lesen kann.