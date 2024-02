Interview TuS-Trainer Michael Stahl Pokal-Hit Trier - Koblenz: „Die Fans haben die Macht, einen Ball ins Tor zu schreien“

Michael Stahl ist ,Mr. TuS Koblenz‘. 330 Pflichtspiele hat er seit 2005 bis dato für die erste Mannschaft der ,Schängel‘ absolviert – in der zweiten und dritten Liga, in der Regionalliga und Oberliga, im DFB-Pokal. Gleichwohl ist auch für den 36-jährigen Spieler-Trainer der TuS das Pokal-Viertelfinalmatch am Sonntag (14 Uhr, Moselstadion) bei Eintracht Trier eine ganz besondere Partie.