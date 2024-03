Porträt Torwart Radomir Novakovic: Seine Leidenschaft ist das Fliegen

Er hat sich schon mal schlau gemacht – und mit Freude festgestellt, dass es in der Umgebung in Föhren einen Flugplatz gibt. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, mir die Gegend hier auch mal von oben anzuschauen“, sagt Radomir Novakovic. Gerne auch mal selbst am Steuer. Der 24-Jährige, der früher davon geträumt hat, Berufspilot zu werden, hat schon mehrere Flugstunden in ein- und zweimotorigen Maschinen genossen.