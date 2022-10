Null-Toleranz! : Rassismus-Vorwürfe: Eintracht Trier äußert sich und sucht Zeugen

Nach dem Sieg von Eintracht Trier gegen Rot-Weiß Koblenz erhob deren Trainer Oliver Reck Rassismus-Vorwürfe gegen Zuschauer. Wie der Verein sich am Wochenende dazu äußerte und warum es dazu weitere Reaktionen der Fans gab.

Nach der Niederlage seiner Koblenzer gegen Eintracht Trier hatte RW-Trainer Oliver Reck moniert, dass Spieler seines Teams rassistisch beleidigt worden seien. „Zum Ende des Spiels wurden unsere Spieler von der Tribüne aus rassistisch beleidigt. Das ist ein No go. Wir haben in der Welt viele andere Probleme, als uns gegenseitig zu beleidigen. Ich habe gedacht, wir sind alle ein bisschen weiter. Das hat nichts mit Trier zu tun. Es geht um den gesamten Fußball, den Sport und die Menschen insgesamt.“

Null Toleranz! - Eintracht Trier bringt Stellungnahme auf Facebook

Am Wochenende äußerte sich nun Eintracht Trier auf seinem Facebook-Kanal dazu. In einer Stellungnahme schrieben Vorstand und Geschäftsleitung dazu unter anderem, dass sie die Aussagen der Koblenzer sehr ernst nehmen und den Fall gemeinsam mit den zuständigen Behörden, dem Sicherheitsdienst und mithilfe von internen Quellen ausführlich prüfen würden.

Ob eine solche Entschuldigung vor der angekündigten Prüfung der Vorfälle notwendig gewesen wäre, zweifelten zumindest einige Eintracht-Fans in ihren Kommentaren unter der Stellungnahme des Vereins an. So schrieb einer: „Wieso muss man sich im voraus mal entschuldigen, ohne zu wissen, ob die Beleidigung wirklich stattgefunden hat? Der Trainer von Koblenz hat (es) z. B. nicht geschafft seine Spieler in die Kabine zu schicken und dann lenkt man von sich ganz einfach mal ab und unterstellt Sachen, die nicht passiert sind.“ Mehrere weitere Fans, die betonten, dass sie ebenfalls vor Ort waren, wiesen ebenfalls darauf hin, keine rassistischen Beleidigungen gehört zu haben.