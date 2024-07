Neuer Song für den SVE Ein Herz für Eintracht, Gladiators, Miezen: Triers Topclubs und ihre Hymnen (Fotos/Videos)

Müde Augen vs. Smartphone, Mist, erst 6.20 Uhr: Der Wecker hätte mir noch eine Dreiviertelstunde gegönnt. Aber Guildo Horn nicht. In meinem Kopf singt der Meister einen über 20 Jahre alten Song. Es geht um die „1 in Rheinland-Pfalz“, davon singt er voller Inbrunst, es dreht sich nicht um ihn oder Nussecken: „Hier kommt die Eintracht aus Trier – die Eintracht sind wir.“ Die gewann damals als Zweitligist durchaus mal gegen die heutige Nummer 1 im Land, Mainz 05. Aber der FCK kickte noch eine Liga höher, spielte europäisch. Kann man leicht ausblenden. Schließlich darf eine Clubhymne auch übertreiben, überhöhen, darf feierlich sind, pathetisch. Alles außer - Verein nach Wahl einsetzen – ist: gar nicht sooo super.