Fußball-Rheinlandpokal Eintracht Trier zu Gast bei der SG Ruwertal – da war doch was ...

Viel hatte an jenem Mittwochabend nicht gefehlt. Es waren nur ein paar Zentimeter. Doch statt ins Tor zu gehen, klatschte der Ball an den Pfosten. Der abgefälschte Schuss von Fabian Regel hatte das Zeug für die Sensation. Er wäre fast im 3:2 für die SG Ruwertal gemündet. In der 90. Minute – gleichbedeutend mit dem Knockout für den großen Favoriten Eintracht Trier. So aber ging die Drittrunden-Partie im Fußball-Rheinlandpokal am 29. September 2021 zwischen dem Bezirksligisten und dem damaligen Oberliga-Tabellenführer in die Verlängerung. Dort spielte der SVE seine Routine und größeren Kraftreserven aus, siegte letztlich mit 5:2.