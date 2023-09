Fußball-Rheinlandpokal Das war knapp! – Eintracht Trier sichert erst spät Weiterkommen bei der SG Ellscheid

Wer hätte das gedacht: Nicht Wormatia Worms oder der 1. FC Kaiserslautern II – nein: Die SG Elscheid stellte in dieser Saison bislang die höchste Hürde für Eintracht Trier dar. Nur mit Ach und Krach vermied der Oberliga-Primus beim Bezirksligisten in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals eine Blamage. Mit 3:1 zog der SVE in die nächste Runde ein, in der die Moselaner am 11. Oktober bei der SG Saartal Irsch gastieren.