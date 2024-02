Bitter-süßer Nachmittag Eintracht Trier fliegt vor mehr als 7000 Zuschauern unglücklich aus dem Rheinlandpokal

Zwei schwarze Rheinlandpokal-Serien haben für Eintracht Trier weiter Bestand. Zum nun siebten Mal in Folge muss der SVE im Viertelfinale die Segel streichen – und zum vierten Mal in Folge behielt in Duellen mit der TuS Koblenz der Rivale vom Deutschen Eck die Oberhand.