Nach der Fußball-Oberliga-Partie Deshalb verlangt der FV Engers 6151,11 Euro von Eintracht Trier

Engers/Trier · Bei der Fußball-Oberliga-Partie der Moselaner ist vor dem Gästeblock das Rollbandensystem in Mitleidenschaft gezogen worden. Der FVE will dafür den SVE in Haftung nehmen. Wie die Eintracht darauf reagiert.

05.09.2023, 10:45 Uhr

Foto: privat

Martin Hahn, der Vorsitzende des Fußball-Oberligisten FV Engers, ist nicht gut auf Eintracht Trier zu sprechen. Grund: Beim jüngsten Gastspiel der Moselaner wurde das Rollbandensystem im Bereich des Gästeblocks an mehreren Stellen zum Teil erheblich beschädigt. Banner wurden herausgerissen, Rückwände und Verbindungsbolzen wurden teils leicht, teils stark in Mitleidenschaft gezogen. An einer Stelle wurden laut FVE-Angaben ein Kabelbaum gewaltsam herausgerissen, ein Akku entnommen und eine Steckverbindung getrennt und wieder falsch eingesetzt.