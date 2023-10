Mehr als 1000 Zuschauer werden erwartet Pokal-Fest als ,Win-win-Situation‘

Irsch/Saar · Einst Eintracht Trier, nun (wieder) SG Saartal: Für Christoph Anton bedeutet das Rheinlandpokal-Spiel zwischen beiden Teams am Mittwochabend in Irsch/Saar eine Reise in die Vergangenheit.

10.10.2023, 12:37 Uhr

In der Saison 2015/16 bestritten Daniel Hammel (links) und Christoph Anton (rechts) gemeinsam Rheinlandpokal-Spiele für Eintracht Trier. Nun sehen sich beide wieder: Hammel ist als Spieler zum SVE zurückgekehrt, und Anton ist Co-Trainer bei der SG Saartal Irsch, die den SVE im Pokal ärgern will. Foto: sjs / Sebastian J. Schwarz

Mehr als ein Jahrzehnt schnürte Christoph Anton die Fußball-Schuhe für Eintracht Trier. In der Jugend, in der zweiten Mannschaft – und mit Ausnahme eines Jahrs beim luxemburgischen Erstligisten Titus Petingen zwischen 2011 und 2021 für die erste Mannschaft. 130 Regionalliga-Spiele bestritt der Flügelspieler für den SVE.