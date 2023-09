Fußball-Oberliga Analyse zum Eintracht-Sieg in Kaiserslautern: Triers Bank-Geheimnis

Kaiserslautern/Trier · Woche für Woche rotiert SVE-Trainer Thomas Klasen kräftig – ohne Qualitätseinbußen. Immer wieder stechen die Joker, so auch in Kaiserslautern. Woran das liegt – und was das Team nun im Topspiel gegen Worms erwartet.

21.09.2023, 14:11 Uhr

Zwölf Spiele, 36 Punkte: Eintracht Trier hat auf dem Betzenberg seine makellose Saisonbilanz ausgebaut. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

So schnell kann’s gehen. „Thomas-Klasen“-Sprechchöre hallten nach dem Trierer 2:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern II aus rund 500 SVE-Fan-Kehlen durchs Fritz-Walter-Stadion. Die Anhänger adeln den neuen Eintracht-Trainer, den viele zu seiner Verpflichtung im Sommer zunächst kritisch beäugt hatten.