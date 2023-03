„Das ist einfach traurig“ : So reagieren Eintracht-Trier-Fans auf den Abschied von Trainer Cinar

So reagieren Eintracht-Trier-Fans auf den Abschied von Trainer Cinar

Trier Zur Trennung von SVE-Trainer Josef Cinar gibt es zahlreiche Fan-Reaktionen.

In den sozialen Netzwerken und im Fan-Forum von Eintracht Trier gibt es zahlreiche Reaktionen von Anhängern zur Demission von Trainer Josef Cinar, sie fallen zum Teil emotional aus. Hier eine Auswahl von User-Kommentaren:

Alles Gute, Jupp und danke dafür, dass Du den Verein in die Regionalliga geführt hast. „Undank ist der Welt Lohn.“

Danke für alles!! Es waren gute Jahre! Schade, dass es nicht mehr geklappt hat. Am Ende stimmte die Teamperformance leider nicht mehr. Ich wünsche ihm alles Gute.

Oh Mann … Das ist einfach traurig. Jupp war und ist mit Leib und Seele Eintracht Trier. Aber so läuft das Geschäft.

Alles Gute Jupp für die Arbeit in den vergangenen Jahren mit der Krönung Aufstieg. Aber so schnelllebig ist das Geschäft. Im Juni letzten Jahres noch Riesenjubel und nun das. Alles Gute für Deinen weiteren Weg!

Lieber Jupp, vielen Dank für Dein großes Engagement für unsere und auch Deine Eintracht! Du hast in nicht leichten Zeiten eine tolle Mannschaft mit absoluter Identifikation zusammengestellt und uns ALLEN mit unvergesslichen Momenten gegen Worms und die Stuttgarter Kickers den Aufstieg in die Regionalliga beschert. Du hast als Mann auf der Kommandobrücke das geschafft, was nach Paul Linz 2002 zahlreiche Trainer trotz oft besserer Möglichkeiten bezüglich teuren Transfers und diesbezüglichen Spielerqualitäten nicht hinbekommen haben.