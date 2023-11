Fußball-Oberliga Wo Eintracht Trier bundesweit klar die Nummer eins ist

Als das Fußball-Portal ,Die falsche 9‘ vor wenigen Wochen eine Grafik zu den Vereinen mit den meisten Zuschauern veröffentlichte, ging vielen Fans von Eintracht Trier das Herz auf. Blau-Schwarz-Weiß in einer Reihe mit Borussia Dortmund, Schalke 04, Dynamo Dresden und Alemannia Aachen. Was diese fünf Traditionsvereine eint: Sie begrüßen in ihren Ligen eins bis fünf jeweils bundesweit die meisten Fans im eigenen Stadion. Damals hatte Trier im Schnitt 2617 Besucher pro Heimspiel. Diese Zahl ist inzwischen zum Jahresende auf 2680 weiter angestiegen.