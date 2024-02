Fußball Stürmer von Eintracht Trier verlängert um zwei Jahre

„Es ist immer wieder aufs Neue etwas ganz Besonderes, im Moselstadion aufzulaufen. Daher freue ich mich sehr auf die kommende Zeit. Nach einem erschwerten Start bin ich mittlerweile wieder in Trier angekommen und möchte in Zukunft mein Bestmögliches geben, um den Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört“, sagt der 25-Jährige in einer Vereinsmitteilung.