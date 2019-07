Verein kommt nicht zur Ruhe : Eintracht Trier: Präsident Meeth tritt zurück

Trier Die Zeichen standen - zumindest sportlich - gar nicht mal schlecht für Eintracht Trier. Vor dem Beginn der kommenden Saison gab der SVE diverse Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen bekannt. Jetzt geht aber ausgerechnet der Mann an der Spitze.

Es sind nur sechs Zeilen in einem Word-Dokument, die Eintracht Trier am Wochenende verschickt, aber sie haben es in sich: