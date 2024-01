Trainingsauftakt unterm Dach Warum bei der Eintracht erst mal Improvisieren angesagt ist

Nichts geht aktuell auf dem Moselstadiongelände. Sämtliche Plätze – auch der Kunstrasen – sind aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen vorerst in dieser Woche gesperrt. Das heißt für Fußball-Oberliga-Spitzenreiter Eintracht Trier: Zum Start der Winter-Vorbereitung muss kräftig improvisiert werden. Am Montagabend startete der SVE in der Soccerhalle in Kenn mit der ersten Team-Einheit im neuen Jahr. Am Dienstagabend soll eine Lauf- und Krafteinheit rund ums Moselstadion anstehen. Am Donnerstag soll sich das Team erneut in der Soccerhalle treffen. Für Freitag besteht die Hoffnung, zu Gast auf dem Kunstrasen in Godendorf sein zu dürfen. Inwieweit sich dies umsetzen lässt, hängt vom Umfang der Wetterkapriolen ab, die es am Mittwoch in der Region Trier mit Schnee und/oder gefrierendem Regen geben soll.