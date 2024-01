Eintracht Trier Trainer Klasen im Interview: „Da ist ein besonderer Spirit in der Mannschaft“

Trier · Der Coach gewährt tiefe Einblicke in seine Philosophie: Was ihm imponiert, was er fordert, wovon er träumt, was ihn nervt.

11.01.2024 , 14:18 Uhr

Engagiert und oftmals impulsiv – so erleben die Eintracht-Fans Trainer Thomas Klasen an der Seitenlinie. Foto: TV/Hans Krämer / Kraemer

Thomas Klasen ist seit 196 Tagen Trainer von Fußball-Oberligist Eintracht Trier Im Nells Park Hotel nahm sich der 40-Jährige zwei Stunden Zeit, um tiefere Einblicke in seine Philosophie zu gewähren.