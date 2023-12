Überraschender Karrieresprung Rapid-er Aufstieg eines Ex-Eintrachtlers

Trier/Wien · Fußball: Aus der vierten Liga Deutschlands in die erste Liga Österreichs zu einem absoluten Traditionsverein: Was der ehemalige Trierer Publikumsliebling Thomas Kraus als neuer Co-Trainer beim Rekordmeister der Alpenrepublik gerade erlebt – und was ihn mit SVE-Coach Thomas Klasen verbindet.

Thomas Kraus, Ex-Spieler von Eintracht Trier, hat als Co-Trainer beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien angeheuert. Foto: SK Rapid | Red Ring Shots Foto: Daniel Widner | Red Ring Shots

Zwischen der Gegneranalyse und der nächsten Trainingseinheit geht‘s nochmal raus. Potenzielle Wohnungen anschauen an der Seite eines Maklers. Für Thomas Kraus ist momentan alles neu. Im Job, im Privatleben. „Es ist jeden Tag aufs Neue aufregend. Ganz anders. Für mich ist das ein brutaler Sprung“, sagt der 36-Jährige im TV-Gespräch. Den ehemaligen Offensivallrounder von Eintracht Trier hat es von jetzt auf gleich an einen besonderen Ort verschlagen. Nach Wien, in die Hauptstadt und Millionen-Metropole Österreichs. Zu einem europäischen Traditionsclub. Rapid Wien, den 32-fachen österreichischen Meister. Die einstige Heimat von Ernst Happel, Hans Krankl, Antonín Panenka.