Fußball-Regionalliga Südwest Trainer-Diskussion bei Eintracht Trier: Wie der Club-Chef dazu steht

Es ist ein Kontrast, der sich vor ein paar Jahren in dieser Form wohl nicht dargestellt hätte. Während die Mannschaft von Eintracht Trier beim (zu hoch ausgefallenen) 1:4 gegen den FC Homburg die 21. Saison-Niederlage kassierte und als abgeschlagenes Schlusslicht in der Fußball-Regionalliga Südwest nun sogar schon fünf Punkte Rückstand auf den Vorletzten Koblenz hat, gab’s von den Rängen stimmliche Aufmunterung. Von den Ultras, von den Fans in der Ostkurve, von den Anhängern auf der Haupttribüne. Während des Spiels – und vor allem auch nach dem Schlusspfiff. Angesichts des bereits feststehenden Abstiegs wären in der Vergangenheit gegen Homburg vielleicht noch 1000 Zuschauer ins Moselstadion gekommen, nun waren es doppelt so viele (2041).