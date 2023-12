Die neue Spielzeit im Blick Trainer, Transfers: So plant Eintracht Trier für den Fall des Aufstiegs

Was vor einem Jahr geschah, soll sich in dieser Form nicht wiederholen. Eintracht Trier stand damals sportlich in der Fußball-Regionalliga Südwest mit dem Rücken zur Wand. Um den Kader im Abstiegskampf zu verstärken und gleichzeitig verletzungsbedingte Ausfälle zu kompensieren, ging der SVE im Winter auf Shopping-Tour. Acht externe Spieler kamen auf einen Schlag. Auf dem Rasen konnten die Neuen vielfach nicht direkt helfen, stattdessen geriet die Team-Hierarchie ins Wanken. Die Eintracht riskierte viel, und verlor dennoch Spiel um Spiel. Das Team rauschte direkt zurück in die Oberliga. Das Ziel, dem Profifußball wieder näherzukommen, geriet wieder in weitere Ferne.