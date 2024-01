Transfer-Coup! Eintracht Trier angelt sich langjährigen Zweitliga-Profi

Eine Verpflichtung mit dieser Strahlkraft hat Eintracht Trier schon länger nicht mehr getätigt. Der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und designierte Rückkehrer in die Regionalliga bindet den 255-fachen Zweitliga-Spieler Daniel Buballa für eineinhalb Jahre bis Sommer 2025 an sich. Der SVE konnte in ein Regal greifen, das in seiner aktuellen Lage eigentlich unerreichbar erscheint.